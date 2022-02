Gwiazda musicalu ''Hamilton'' w obsadzie serialu Marvela ''Ironheart'' 0

Do obsady serialu Marvela powstającego dla Disney+ Ironheart dołączył właśnie aktor Anthony Ramos, którego kojarzyć możecie z musicalu Hamilton czy filmów Godzilla II: Król potworów i Narodziny gwiazdy.

na zdjęciu Anthony Ramos, film ''Uczciwy złodziej''

Nie zdradzono jednak w jaką rolę wcieli się Ramos. Dołączył on do wcześniej ogłoszonej Dominique Thorne, która sportretuje Riri Williams. To młoda i genialna dziewczyna, która stworzyła zaawansowaną zbroję na wzór tej, jaką posiadał Tony Stark.

O serialu Ironheart nie wiadomo zbyt wiele. Disney i Marvel trzymają wszelkie informacje w ścisłej tajemnicy. Jakiś czas temu zdradzono jedynie kto będzie głównym scenarzystą serialu. To Chinaka Hodge, która pracowała przy serialu Snowpiercer.

Riri Williams zadebiutowała w 2016 roku. Postać tą stworzyli Brian Michael Bendis i Mike Deodato. W komiksie Riri jest nastolatką studiującą na M.I.T., która tworzy własną zbroję na podstawie jednego z modeli jakich używał Iron Man. Zwróciła tym uwagę na siebie samego Tony’ego Starka, który wspierał ją w dążeniu do zostania superbohaterką.

Źrodło: Variety