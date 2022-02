Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

"Men" - zwiastun nowego filmu reżysera "Anihiliacji" i "Ex Machiny" 0

Alex Garland zaprasza nas na seans kolejnego intrygującego dzieła, które przygotował. Wytwórnia A24 zaprezentowała pierwszy teaserowy zwiastun produkcji noszącej tytuł Men.

fragment plakatu "Men"

To, że Alex Garland jest jednym z najciekawszych twórców swojego pokolenia nikogo nie trzeba przekonywać. Takie produkcje, jak Ex-Machina, Anihilacja czy serial Devs mówią same za siebie. Teraz utalentowany brytyjski filmowiec wraz z wytwórnią A24 zapraszają nas do obejrzenia pierwszej zapowiedzi jego nowego filmu o tytule Men.

W obsadzie aktorskiej filmu są świeżo nominowana do Oscara Jessie Buckley, Rory Kinnear oraz Paapa Essiedu.

W następstwie osobistej tragedii Harper (Jessie Buckley) przenosi się samotnie na piękną angielską wieś, mając nadzieję, że znalazła miejsce do ukojenia swoich wewnętrznych ran. Niestety zaczyna jej się wydawać, że ktoś lub coś z okolicznych lasów ją śledzi. To, co zaczyna się jako kipiący strach, staje się w pełni ukształtowanym koszmarem, zamieszkałym przez jej najmroczniejsze wspomnienia i lęki.

Czy Wy też też jesteście gotowi na ten gorączkowy, operujący wieloma gatunkami horror wizjonerskiego filmowca Alexa Garlanda? Premiera Men będzie miała miejsce 20 maja 2022 roku.

Źrodło: A24