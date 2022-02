Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Pierwszy zwiastun "PodpalaczkI" - nowego horroru na podstawie Stephena Kinga 0

W sieci zadebiutował pierwszy oficjalny zwiastun filmu Podpalaczka!

W nowej adaptacji kultowego bestselleru Stephena Kinga Podpalaczka dziewczyna o imieniu Charlie McGee jest obdarzona rzadkim darem pirokinezy, czyli zaprószania ognia. Ta niezwykła zdolność to wielkie niebezpieczeństwo dla dziewczynki. Jej rodzice robią wszystko, aby mogła ona wieść w miarę normalne życie. Przez ponad dekadę, Andy i Vicky uciekają, desperacko próbując ukryć Charlie przed agencją federalną, która chciałaby wykorzystać niezwykły dar dziewczynki do produkcji broni masowego rażenia. Andy nauczył Charlie, jak rozładować moc, która jest wyzwalana przez gniew lub ból. Ale kiedy Charlie kończy 11 lat, ogień staje się coraz trudniejszy do opanowania. Gdy przypadkowo zostaje ujawniona lokalizacja rodziny, agent zostaje wysłany, aby wytropić rodzinę i złapać Charlie. Dziewczyna ma zupełnie inne plany.

Reżyserem Podpalaczki jest Keith Thomas, która pracował na podstawie scenariusza Scotta Teemsa opartego na powieści Stephena Kinga. Za produkcję odpowiada Jason Blum oraz zdobywca Oscara® Akiva Goldsman. Producentami wykonawczymi filmu są Ryan Turek, Gregory Lessans, Scott Teems, Martha De Laurentiis, J.D. Lifshitz i Raphael Margules.

Pierwsza filmowa adaptacja książki trafiła na ekrany kin w 1984 roku. Jedną z głównych ról zagrała wtedy Drew Barrymore. Premiera nowego filmu 13 maja 2022 roku.

Źrodło: TylkoHity