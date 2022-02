''Futurama'' po latach powróci z 8. sezonem 0

Po prawie dziesięciu latach od emisji ostatniego odcinka siódmego sezonu serialu Futurama znanego też jako Przygody Fry’a w kosmosie, powrócimy do przygód pechowego doręczyciela pizzy. Wszystko to dzięki platformie Hulu, która postanowiła odnowić serial.

fragment plakatu promującego serial ''Przygody Fray'a w kosmosie''

Ósmy sezon animacji składać ma się z 20 odcinków. Odpowiedzą za niego David X. Cohen i Matt Groening. W głosowej obsadzie powróci większość oryginalnych aktorów, w tym m.in. Billy West, Katey Sagal, Tress MacNeille, Maurice LaMarche, Lauren Tom, Phil LaMarr i David Herman.

Futurama odradza się niczym feniks z popiołów. Wcześniej animacji tej szansę dało Comedy Central i skasowana w 2003 roku przez Fox powróciła do żywych w 2010 roku. Jednak tylko na dwa sezony.

Philip J. Fry jest dostawcą pizzy w Nowym Jorku w 1999. W sylwestrową noc 1999/2000 jedzie z zamówieniem do laboratorium kriogenicznego. Wpada do otwartej komory, która nastawia się na 1000 lat. Po przebudzeniu jego radość ze zmian trwa krótko – znów musi być dostawcą pizzy, lub zostanie wystrzelony na słońce. Ucieka w poszukiwaniu swojego ostatniego żyjącego krewnego – Dr. Hubert’a Farnsworth’a. Jego tropem rusza oficer Turanga Leela (która również nie lubi swojej pracy), lecz w ucieczce pomaga mu robot-alkoholik Bender. Po dotarciu do profesora – cała trójka zostaje załogą statku "Planet Express". A to dopiero początek ich przygód…

