Galeria z postaciami serialowego "Władcy Pierścieni" 0

Amazon Studios na łamach Vanity Fair zaprezentował pierwsze zdjęcia z serialu The Lord of the Rings: The Rings of Power.

Serial Amazona, który zadebiutuje w platformie Prime Video 2 września, opiera się nie na powieści Tolkiena per se, ale na obszernej historii Śródziemia. Pięć sezonów prawdopodobnie będzie kosztować studio znacznie ponad miliard dolarów.

Akcja tego epickiego serialu rozgrywa się tysiące lat przed wydarzeniami z "Hobbita" i "Władcy Pierścieni" JRR Tolkiena. The Lord of the Rings: The Rings of Power zabierze widzów do epoki, w której istniała wielka siła, królestwa wznosiły się na wyżyny, aby za chwilę popaść w ruinę, do czasów, w których żyli nieprawdopodobni bohaterowie, nadzieja wisiała na włosku, a największy złoczyńca, jaki kiedykolwiek wypłynął spod pióra Tolkiena, groził, że okryje cały świat ciemnością.

Seria rozpoczyna się w czasach względnego spokoju i podąża za grupą postaci, zarówno znanych, jak i nowych, które konfrontują się ze złem, które ponownie pojawia się w Śródziemiu. Czeka nas podróż od najciemniejszych głębin Gór Mglistych, przez majestatyczne lasy stolicy elfów, przez zapierające dech w piersiach wyspiarskie królestwo Numenor, aż po najdalsze zakątki świata The Lord of the Rings: The Rings of Power.

Galadriela, dowódca armii północnej

Elrond, który jest ambitnym politycznie młodym przywódcą elfów

Źrodło: Vanity Fair