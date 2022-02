''Zadzwoń do Saula'' z finałowym sezonem powróci tej wiosny 0

Potwierdziły się domysły fanów co do daty premiery finałowego sezonu Zadzwoń do Saula. Parę dni temu w sieci pojawił się teaser produkcji, który pod literami ’’D’’ i ’’R’’ widocznymi na miejscu zbrodni ukrył dzień debiutu nowego sezonu.

serial ''Zadzwoń do Saula''

Fani spekulowali, że datą premiery jest 18 kwietnia. Teraz wiemy to już na pewno. Stacja AMC oficjalnie ogłosiła, iż właśnie w tym dniu zadebiutuje szósty, 13-odcinkowy sezon Zadzwoń do Saula. Jego emisja podzielona zostanie na dwie części. 18 kwietnia rozpocznie się emisja siedmiu pierwszych odcinków. Potem nastąpi przerwa i od 11 lipca serial powróci na antenę z ostatnimi sześcioma epizodami.

Udostępnione zostały także trzy pierwsze zdjęcia z produkcji. Oto one:







W piątym sezonie powitaliśmy Jimmy’ego w nowym świecie. Dotarł on wreszcie do ostatniego etapu swojej przemiany i rozpoczął dostosowywanie się do życia jako prawnik Saul Goodman. W głównej roli powróci Bob Odenkirk, który w postać Saula wcielał się również w Breaking Bad.

Zadzwoń do Saula to doskonały spin-off serialu Breaking Bad emitowanego w latach 2008-2013. Produkcja ta doczekała się 5 sezonów. Spin-off otrzymał wiele nominacji w różnych kategoriach zarówno do nagród Emmy, jak i Złotych Globów.

Źrodło: ComingSoon