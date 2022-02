"Bogowie ulicy" zmierzają do telewizji - będzie serial na bazie filmu Davida Ayera 0

David Ayer przeniesie historie zapoczątkowaną w 2012 roku filmem Bogowie ulicy do telewizji. Stacja Fox zaangażowała się w tworzenie scenariusza do serialu w ramach projektu opartego na oryginalnym filmie, w którym wystąpili Jake Gyllenhaal i Michael Peña.

Michael Peña, Jake Gyllenhaal - "Bogowie ulicy"

Napisany i produkowany wspólnie przez Davida Ayera i byłego showrunnera produkcji Oni, Davida Matthewsa serial, śledzi codzienną harówkę dwóch młodych policjantów z Los Angeles, którzy są partnerami i przyjaciółmi. Na ekranie będziemy mieli okazję zobaczyć, co się dzieje, gdy spotykają się z siłami przestępczymi większymi niż oni sami. Za realizację odpowiadać będzie Fox Entertainment.

Serial "End of Watch" będzie rozwijany w ramach nowej strategii Fox Entertainment powstałem w 2020 roku, która ma być alternatywą do realizowania tradycyjnych odcinków pilotowych. Stacja zamówiła nie tylko scenariusz do odcina pilotowego, ale również scenariusza zapasowy oraz format telewizyjny (czyli licencję na produkcję kolejnych wersji) – to właśnie na ich podstawie później podjęta zostanie decyzja o zamówieniu całego sezonu serialu. Fox Entertainment dodatkowo stworzył tak zwany pokój scenarzystów, którzy pracują nad nowymi serialami dramatycznymi właśnie w ramach owej strategii.

Czy Wy też czekacie na serial oparty na filmie Bogowie ulicy, w którym wystąpili Jake Gyllenhaal i Michael Peña?

