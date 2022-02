Christian Dior i Coco Chanel bohaterami nowego serialu Apple'a - gwiazdy w obsadzie 0

Apple TV+ podjęło decyzję o złożeniu zamówienia na realizację nowej serii zatytułowanej "The New Look". Szczegóły dotyczące serialu oraz ludzi, którzy wezmą udział w jego realizacji znajdziecie w dalszej części artykułu.

Juliette Binoche - "Taka, jaką mnie chcesz"

Todd A. Kessler – człowiek odpowiedzialny za takie seriale, jak Bloodline i Układy oraz Apple Studios, wspólnymi siłami zajmą się realizacją produkcji zatytułowanej "The New Look". Będzie to pierwszy serial, nad którym będzie pracował nowo utworzony duet producencki – wspomniany Kessler oraz hollywoodzki weteran Lorenzo di Bonaventura (ma na swoim koncie takie filmy, jak Transformers czy Salt).

Napisany, produkowany i reżyserowany przez Todda A. Kesslera serial "The New Look" jest inspirowany prawdziwymi wydarzeniami i zatytułowany na cześć nazwy, pod którą styl Diora przeszedł do historii. Nakręcona wyłącznie w Paryżu seria przedstawia błyskawiczny rozwój kariery projektanta mody Christiana Diora, któremu udaje się zdetronizować Wielką Damę Mody – Coco Chanel. To właśnie on pomaga przywrócić światu ducha i życie dzięki przełomowemu, kultowemu wizerunkowi piękna i wpływ.

Oprócz Christiana Diora, którego kreacje zdominowały światową modę, dekadę po II wojnie światowej oraz Coco Chanel, saga będzie zawierać historie innych rywali wybitnego projektanta, w tym Balmaina, Balenciagi, Givenchy, Pierre’a Cardina czy Yvesa Saint Laurenta.

W rolach głównych wystąpią Ben Mendelsohn (jako Christian Dior) oraz Juliette Binoche (jako Coco Chanel).

Źrodło: Deadline