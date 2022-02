Jamie Dornan w poszukiwaniu swojej tożsamości w zwiastunie serialu ''The Tourist'' 0

HBO Max udostepniło pełną zapowiedź serialu The Tourist promowanego jako tajemniczy thriller z niesamowitymi zwrotami akcji. W roli głównej Jamie Dornan, jako mężczyzna, który pewnego dnia budzi się z amnezją.

serial ''The Tourist''

Poniższa zapowiedź zaczyna się od ukazania nam mężczyzny, który budzi się w szpitalu i nie ma pojęcia kim jest, ani co się z nim stało. Dalszy ciąg promo podkreśla jego szaloną podróż w poszukiwaniu prawdy i powodu, dla którego ktoś pragnie jego śmierci.

The Tourist to historia mężczyzny, który znajduje się w samym centrum rozżarzonego australijskiego pustkowia ścigany przez ogromną cysternę, która ewidentnie planuje go unicestwić. Śmiertelna zabawa w kotka i myszkę kończy się pewnego dnia, kiedy budzi się w szpitalu. Żyje, ale nie pamięta kim jest. Ścigany przez bezlitosną przeszłość, pragnie odnaleźć odpowiedzi na dręczące go pytania. Czy jednak uda mu się odkryć swoją tożsamość, nim dopadną go Ci, którzy od dawna starali się go zabić?

Produkcja jak zapowiadają twórcy ma być pełna szokujących, zabawnych, ale i brutalnych zwrotów akcji. Świat ukazany w serialu będzie pełen enigmatycznych i dziwacznych postaci, a niekonwencjonalny sposób ukazania całości podkreśli jak wysoka jest stawka.

Premiera tego limitowanego 6-odcinkowego serialu już 3 marca 2022 roku na HBO Max.

Źrodło: ComingSoon