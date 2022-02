"Father Stu" - zwiastun reżyserskiego debiutu partnerki Mela Gibsona 0

Sony Pictures Entertainment zaprezentowało pierwszy zwiastun filmu Father Stu w reżyserii Rosalind Ross. Dla życiowej partnerki Mela Gibsona jest to reżyserski debiut.

Mark Wahlberg - "Father Stu"

Father Stu to historia oparta na faktach, która przedstawia nam losy Stuarta Longa, byłego boksera, który zostaje księdzem. Mężczyzna zainspirował niezliczone osoby podczas swojej podróży od samozagłady do odkupienia.

Kiedy kontuzja kończy amatorską karierę bokserską Stuarta Longa, ten przenosi się do Los Angeles marząc o sławie. Pracując jako sprzedawca w supermarkecie, spotyka Carmen, katolicką nauczycielkę szkółki niedzielnej, która wydaje się być odporna na jego urok. Zdeterminowany do zaimponowania kobiecie, długoletni agnostyk zaczyna chodzić do kościoła, aby jej zaimponować. Niestety jest uczestnikiem strasznego wypadku motocyklowego, z którego ledwo wychodzi. To właśnie to wydarzenie sprawia, że Stuart ​​zastanawia się, czy może wykorzystać swoją drugą szansę, aby pomóc innym odnaleźć drogę, co prowadzi do zaskakującego uświadomienia sobie, że chce zostać katolickim księdzem. Pomimo problemów zdrowotnych i sceptycyzmu urzędników kościelnych i jego rodziców.

W roli głównej występuje Mark Wahlberg. Na ekranie pojawiają się także Mel Gibson, Jacki Weaver i Teresa Ruiz.

Rosalind Ross nie tylko wyreżyserowała film, ale także napisała do niego scenariusz. Premiera Father Stu została zaplanowana na 15 kwietnia 2022 roku.

Źrodło: Sony Pictures Entertainment