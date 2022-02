Sonic kontra Knuckles - zobacz nowy spot promujący film ''SONIC 2: Szybki jak błyskawica'' 0

Paramount Pictures podgrzewa atmosferę przed kwietniową premierą filmu SONIC 2: Szybki jak błyskawica. W sieci zadebiutował telewizyjny spot, który zapowiada ostateczną rozgrywkę pomiędzy Soniciem, a Knucklesem i doktorem Robotnikiem.

fragment plakatu promującego film ''SONIC 2: Szybki jak błyskawica''

Niezbyt długo Sonic cieszył się spokojnym życiem w Green Hills. Tym razem ten niesamowicie słodki niebieski jeż będzie musiał uratować świat. Razem z widzianym na końcu pierwszej części, dwuogoniastym lisem imieniem Tails, Sonic spróbuje pokrzyżować niecne plany Dr. Robotnika, który chce odnaleźć szmaragd chaosu mający moc niszczenia cywilizacji. Ten do pomocy werbuje Knucklesa, czerwonego przedstawiciela płci męskiej gatunku The Echidna, który zmanipulowany przez antagonistę postanawia mu pomóc.

Za kamerą sequela ponownie stanął Jeff Fowler, który nakręcił pierwszy film. Pat Casey i Josh Miller jeszcze raz zajęli się napisaniem scenariusza. W obsadzie powracają Ben Schwartz, James Marsden, Tika Sumpter, Jim Carrey, Adam Pally i Natasha Rothwell. Knuckles przemówi głosem Idrisa Elby.

SONIC. Szybki jak błyskawica to niezwykle udana aktorska komedia przygodowa, której akcja skupia się na pewnym siebie, nieco bezczelnym niebieskim jeżu. Na ekranie widzimy przygody Sonika na Ziemi, który właśnie zaczyna wieść życie u boku swego nowo poznanego przyjaciela – człowieka – Toma Wachowskiego. Sonic i Tom łączą siły, by powstrzymać działania dr. Robotnika, który pragnie schwytać jeża i użyć jego niezwykłych mocy, by przejąć kontrolę nad światem.

Premiera sequela w kinach już 8 kwietnia 2022 roku.

Źrodło: Paramount Pictures