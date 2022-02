Adrien Brody w obsadzie romantycznej komedii akcji ''Ghosted'' 0

Adrien Brody, zdobywca Oscara za niesamowity występ w filmie Pianista, dołączył do obsady przygodowego filmu akcji, w którym to nie zabraknie oczywiście wątku romantycznego. Produkcja nosi tytuł Ghosted.

na zdjęciu Adrien Brody, film ''Tajemnice Manhattanu''

Brody dołączył do wcześniej już zaangażowanych w projekt – Chrisa Evansa i Any de Armas. Ghosted produkuje Apple Original Films i Skydance. Zdjęcia do filmu rozpocząć mają się jeszcze w tym miesiącu.

Scenariusz do Ghosted napisali Paul Wernick i Rhett Reese. To duet, który odpowiada za film Zombieland, 6 Underground oraz obie części Deadpoola. Za kamerą stanie Dexter Fletcher, który w 2019 roku wyreżyserował biograficzny Rocketman.

Jeśli chodzi o szczegóły fabularne Ghosted, to niestety trzymane są one w ścisłej tajemnicy. Wiadomo jedynie, iż stylem dorównywać ma klasycznej komedii z 1984 roku Miłość, szmaragd i krokodyl z Michaelem Douglasem i Kathleen Turner w rolach głównych.

Adrien Brody w tym roku pojawi się na kinowych ekranach w komedii Asteroid City Wesa Andersona. W ubiegłym roku podziwiać zaś mogliśmy go w serialu Chapelwaite powstałym na podstawie jednego z opowiadań Stephena Kinga. Brody’ego z pewnością kojarzycie także z Tajemnic Manhattanu, O północy w Paryżu czy Istoty.

Źrodło: Deadline