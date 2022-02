Prequel ''Pięknej i Bestii'' jednak nie powstanie? 0

Czyżby świetnie zapowiadający się i z gwiazdorską obsadą serialowy prequel Pięknej i Bestii z 2017 roku miał jednak nie powstać? Wszystko na to wskazuje. Jak donoszą zagraniczne media Disney+ bezterminowo odłożył projekt na półkę.

Na decyzję tą w głównej mierze wpłynęła negatywna ocena dotychczasowego scenariusza serialu. Nie spotkał się on z przychylną opinią włodarzy serwisu. Drugim powodem jest także długa faza przygotowująca do projektu, co koliduje z harmonogramem zatrudnionym w nim gwiazd.

Projekt nie został skasowany, a tylko opóźniony (przynajmniej na razie), teoretycznie ma szansę więc powstać. Do porozumienia dojść muszą wszystkie strony, a i na nowo dograć trzeba będzie harmonogramy, co w przypadku Josha Gada i Luke'a Evansa, może być trudne, bowiem zaangażowani są oni w wiele innych projektów.

Tak na wiadomość o wstrzymaniu projektu zareagował Josh Gad na swoim Twitterze:

Akcja serialu osadzona miała być w świecie znanym nam z filmu Piękna i Bestia z Emmą Watson w roli głównej. Do epickiego romansu jeszcze wiele lat. Poznać mieliśmy losy Gastona i LeFou, którzy wyruszają w podróż wraz z Tilly, po tym jak dowiedzieli się zaskakujących faktów z jej przeszłości. Nieoczekiwana wyprawa przynieść miała im wiele zabawy, przygody oraz romansów. Tajemnice z przeszłości byłyby odkryte, rzeczywistość byłaby coraz bardziej niebezpieczna, a królestwo kryłoby jeszcze wiele tajemnic.

Źrodło: The Hollywood Reporter