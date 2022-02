"Daredevil", "Jessica Jones" i reszta seriali Marvela znikną z Netfliksa! Znamy datę! 0

Seriale na podstawie komiksów Marvela, które możemy oglądać na platformie streamingowej Netflix, już niedługo znikną z oferty amerykańskiego giganta.

Krysten Ritter, Finn Jones, Charlie Cox, Mike Colter - "The Defenders"

Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist, The Punisher i The Defenders. To seriale Marvela, które powstały z myślą o platformie Netflix. Niestety nic nie trwa wiecznie i już niedługo zostaną one usunięte z oferty serwisu streamingowego, który odpowiadał za ich produkcję. Na brytyjskiej wersji Netfliksa możemy znaleźć następujący komunikat dotyczący wspomnianych tytułów: Ten program jest dostępny do 1 marca.

Na razie podobna informacja nie pojawiła się w innych regionach, ale można bezpiecznie założyć, że na dniach reszta świata otrzyma podobne komunikaty.

Gdzie trafi Daredevil i reszta marvelowskich Obrońców? Tego jeszcze nie wiemy, ale najlogiczniejszym miejscem wydaje się być Disney+. O tym mówiło się już w 2019 roku, kiedy Marvel i Disney zerwały współpracę z Netfliksem. Zgodnie z umową Marvel Studios miało zakaz wykorzystania serialowych bohaterów na dwa lata po ich ostatnim udziale w poszczególnych serialach. Jeśli jesteście na bieżąco z Kinowym Uniwersum Marvela to wiecie, że niektóre z nich powróciły już na ekran.

