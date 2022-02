''Dalgliesh'' - ciekawy serial kryminalny z premierą w Walentynki na kanale Epic Drama 0

Już w poniedziałek, tj. 14 lutego na kanale Epic Drama zadebiutuje ciekawa seria kryminalna Dalgleish. Jej głównym bohaterem jest enigmatyczny detektyw-poeta. W tej roli Bertie Carvel, który w ostatnim czasie pojawił się w Tragedii Makbeta.

na zdjęciu Bertie Carvel, serial ''Jonathan Strange & Mr. Norrell''

Dalgleish to seria kryminalna, której akcja rozpoczyna się w Anglii w latach 70. XX w. Adam Dalgliesh – detektyw stworzony przez brytyjską pisarkę P.D. James – rozwiązuje zagadki kolejnych niezwykłych morderstw i odkrywa głęboko skrywane tajemnice.

W pierwszym odcinku młode kobiety z Nightingale House uczą się pielęgnować i pocieszać chorych; kiedy jedna ze studentek zostaje brutalnie zamordowana, Adam Dalgliesh musi zdemaskować mordercę, który uznał morderstwo za lekarstwo na wszystkie bolączki… Druga odsłona, rozgrywająca się na wybrzeżu Dorset, to mroczne śledztwo w sprawie dziwnego domu dla osób niepełnosprawnych: okazuje się, że nie jest to miejsce tak przyjazne i pełne troski, jak mogłoby się wydawać. W ostatnim odcinku w kościele St Matthews w Paddington w kałuży krwi leżą ciała dwóch mężczyzn; jeden z nich to bezdomny emeryt, drugi — minister w rządzie Jej Królewskiej Mości. Nadkomisarz Dalgliesh będzie musiał zgłębić wstydliwe i niebezpieczne rodzinne tajemnice, aby doprowadzić mordercę przed oblicze sprawiedliwości.

Dalgleish składa się z 6. odcinków. Premiera pierwszego z nich 14 lutego o godzinie 21:30.

Źrodło: Epic Drama