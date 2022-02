Kobiety zajmują ponad połowę stanowisk kierowniczych w Netfliksie 0

Netflix opublikował raport dotyczący podziału pracowników ze względu na płeć oraz rasę. Jak się okazuje kobiety zajmują ponad połowę stanowisk kierowniczych – owe liczby potwierdzają nieustanne wysiłki na rzecz zwiększenia różnorodności.

Netflix cały czas rośnie w siłę. Nie dotyczy to tylko i wyłącznie bogatej oferty filmowej oraz serialowej w ofercie streamingowego giganta. Amerykańska firma globalnie zwiększyła liczbę pełnoetatowych pracowników z 8 do 10 tysięcy. W Stanach Zjednoczonych — gdzie firma jest zobowiązana do gromadzenia i raportowania danych dotyczących rasy i pochodzenia etnicznego — wzrosła o 16%, z 6300 do 7300 pracowników.

Z raportu, który został udostępniony przez Netfliksa wynika, że kobiety stanowią 51,7% wszystkich pracowników zatrudnionych globalnie – w roku 2020 było ich 48,7%. Co ciekawe poprawiły się także liczby dotyczące stanowisk kierowniczych obejmowanych przez panie. Pod tym względem Netflix zanotował wzrost aż o 6,9% i aktualnie wynosi on 51,1%. Poniżej możecie rzucić okiem na wykres.

Kolejną statystyką zaprezentowaną przez Netfliksa jest wzrost pracowników z historycznie wykluczonych środowisk rasowych, którzy aktualnie stanowią 50,5% siły roboczej. We wcześniejszym okresie była to liczba 46,8%.

Wzrost obejmuje liczbę czarnoskórych pracowników w Stanach Zjednoczonych z 8,6% do 10,7% (liczba czarnoskórych pracowników na stanowiskach kierowniczych zwiększyła się z 10,9% do 13,3%). Wzrosła również liczba pracowników latynoskich z 7,9% do 8,6% (na stanowiskach kierowniczych wzrosła z 4,3% do 4,4%).

Źrodło: Netflix