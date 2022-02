Ray Stevenson w obsadzie serialu ''Ahsoka'' 0

Disney+ w dalszym ciągu kompletuje obsadę swojego limitowanego serialu Ahsoka, należącego do uniwersum Gwiezdnych wojen. Lista płac powiększyła się właśnie o nazwisko aktora znanego z serialu Rzym.

na zdjęciu Ray Stevenson, serial ''Piraci''

Angaż otrzymał Ray Stevenson. Niestety nie wiemy w jaką postać się wcieli. Zagraniczne źródła spekulują, że będzie on czarnych charakterem serii.

Stevensona kojarzyć możecie także z filmów Marvela, gdzie w trzech z nich należących do serii Thor wcielił się w postać Volstagga. Wystąpił także w kryminale Zabić Irlandczyka, akcyjniaku Ostateczna rozgrywka oraz serialach Rellik i Piraci.

Ten brytyjski aktor dołączył do już wcześniej ogłoszonych – Rosario Dawson, Haydena Christensena, Mary Elizabeth Winstead, Ivanny Sakhno i Natashy Liu Bordizzo.

Ahsoka będzie spin-offem The Mandalorian, jednego z największych hitów powstałych dla platformy Disney+. W jednym z epizodów pojawia się tytułowa Ahsoka grana przez Rosario Dawson. W swojej solowej produkcji w bohaterkę ponownie wcieli się ta sama aktorka. Zaś Natasha Liu Bordizzo zagra Sabine Wren, która pojawia się w serialu animowanym Star Wars: Rebelianci. Christensen powróci do roli Anakina Skywalkera.

Scenariusz do serialu napisany został przez Dave'a Filoniego. On również będzie jednym z producentów, wraz z Jonem Favreau i Kathleen Kennedy. Zdjęcia do Ahsoki rozpocząć mają się w Los Angeles pod koniec kwietnia tego roku.

Źrodło: The Hollywood Reporter