Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

"Fabian albo świat schodzi na psy" - ta niebezpiecznie aktualna historia w kinach od 1 kwietnia 0

Najnowszy film niemieckiego reżysera Dominika Grafa Fabian albo świat schodzi na psy to ekranizacja jednej z najważniejszych powieści Republiki Weimarskiej – „Fabian: Historia pewnego moralisty” Ericha Kästnera. Odważnie eksperymentując ze stylem, reżyser stworzył intrygującą i niebezpiecznie aktualną opowieść o balansowaniu na granicy, której przekroczenie może mieć ogromne konsekwencje.

Tom Schilling - "Fabian albo świat schodzi na psy"

W rolę Fabiana wcielił się jeden z najbardziej obiecujących niemieckich aktorów młodego pokolenia Tom Schilling.

W KINACH OD 1 KWIETNIA 2022

Berlin, rok 1931. Zmierzch Republiki Weimarskiej. Miejskie życie toczy się tu szybko i intensywnie, choć wciąż pobrzmiewają duchy niezabliźnionych ran z przeszłości oraz niepewność związana z tym, co nadejdzie. Codziennością rządzi chaos, daje się wyczuć wyraźny społeczny ferment.

Miejskie szlaki przecieramy wraz z aspirującym pisarzem Jakobem Fabianem. Do spółki ze swoim najlepszym przyjacielem Stephanem Labude prowadzą nocne życie, odwiedzając coraz to dziwniejsze lokale. Miejsca, gdzie polityczne dyskusje mieszają się z rozmowami o sztuce, a poważne tematy często ustępują taniej rozrywce. Ten osobliwy miejski labirynt wydaje się w równej mierze ekscytujący, co opresyjny. Szansą na odnalezienie właściwej drogi okazuje się dla Jakoba spotkanie z początkującą aktorką, która szybko zweryfikuje jego dotychczasowe spojrzenie na otaczającą rzeczywistość.

Źrodło: Aurora Films