Oscary 2022 - trzy prowadzące i twitterowa nagroda

Amerykańska Akademia Wiedzy i Sztuki Filmowej podjęła decyzję dotyczącą gospodarza tegorocznej ceremonii wręczenia Oscarów. W zasadzie nie gospodarza, a gospodyń. Oscary 2022 będą prowadzone przez trzy aktorki.

Amy Schumer - "Jestem taka piękna!"

Amy Schumer, Regina Hall oraz Wanda Sykes. To właśnie te trzy panie będą miały przyjemność poprowadzenia tegorocznych Oscarów. W ostatnich latach Amerykańska Akademia Wiedzy i Sztuki Filmowej nie promowała swojej gali nazwiskiem lub też nazwiskami gospodarzy, ponieważ ich nie było. Będzie to powrót do formuły po trzech latach.

To nie koniec nowinek dotyczących Oscarów. Amerykańska Akademia Wiedzy i Sztuki Filmowej oraz Twitter nawiązały współpracę, której owocem będzie wybranie ulubionego filmu użytkowników portalu społecznościowego. Od wczoraj na Twitterze można głosować na swój ulubiony film, niezależnie od tego czy został on nominowany do Oscara. Głosy można oddawać pod hasztagiem #OscarsFanFavorite do 3 marca.

Warto jednak odnotować, że nagroda nie będzie traktowana, jako oficjalna. Dodatkowo pod hasztagiem #OscarsCheerMoment można zgłaszać ulubione sceny ubiegłego roku, które zostaną później zaprezentowane wraz z tweetami fanów podczas ceremonii. Dla użytkowników, którzy zdecydują się wziąć udział w zabawie i będą mieli szansę w losowaniu przewidziane są nagrody.

Ceremonia rozdania Oscarów 2022 odbędzie się 27 marca.

Źrodło: Variety