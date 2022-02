"Lord of the Rings: The War of the Rohirrim" - będzie film animowany o Helmowym Jarze 0

New Line Cinema i Warner Bros. Animation ogłosiły, że w 2024 roku czeka nas kinowa premiera animowanego widowiska osadzonego w Śródziemiu!

"Lord of the Rings: The War of the Rohirrim"

Animowana produkcja nosząca tytuł "Lord of the Rings: The War of the Rohirrim" zadebiutuje 12 kwietnia 2024 roku. Akcja rozgrywa się mniej więcej dwa wieki przed wydarzeniami, które znamy z "Hobbita" i "Władcy pierścieni" JRR Tolkiena. Głównym bohaterem opowieści będzie Helm Żelaznoręki (org. Helm Hammerhand), król Rohanu – to właśnie od jego imienia twierdz Hornburg została nazwana później Helmowym Jarem.

Film wyreżyseruje Kenji Kamiyama, który ma na swoim koncie pracę przy serialach telewizyjnych Blade Runner: Black Lotus i Ghost in the Shell: Stand Alone Complex.

Poniżej możecie rzucić okiem na grafikę koncepcyjną "Lord of the Rings: The War of the Rohirrim".

Projekt "Lord of the Rings: The War of the Rohirrim" jest całkowicie niezależną produkcją względem serialu od Amazon Studios – Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy, którego akcja toczy się na tysiąclecia przed wydarzeniami z filmów Petera Jacksona. Wkrótce spodziewamy się ogłoszeń obsady aktorskiej.

