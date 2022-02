Lady Whistledown powraca. Pierwszy teaser 2. sezonu ''Bridgertonów'' 0

Oczekiwanie się opłaciło. Netflix na trochę ponad miesiąc przed premierą drugiego sezonu towarzyskich skandali w wykonaniu Bridgertonów, opublikował pierwszy teaser, w którym Lady Whistledown doradza, aby każdy strzegł swoich sekretów.

fragment plakatu promującego 2. sezon serialu ''Bridgertonowie''

Drugi sezon skupić ma się na postaci lorda Anthony’ego Bridgertona (Jonathan Bailey), któremu jego siostra Daphne (Phoebe Dynevor), pomoże w poszukiwaniu odpowiedniej partnerki. Do tej pory żadna nie spełniała jego wygórowanych standardów. Dopiero przyjazd z Indii Kate i jej młodszej siostry Edwiny zmienia jego podejście. Anthony zaczyna zabiegać o Ewinę. Kate jednak w tym czasie odkrywa prawdziwą naturę jego intencji i wcale nie jest nią pragnienie prawdziwej miłości. Kobieta postanawia więc nie dopuścić do związania się siostry z Anthonym. Słowne utarczki Kate i mężczyzny zbliżają ich do siebie, co komplikuje sprawy. Featheringtonowie szykują się zaś do powitania nowego spadkobiercy, a Penelope dalej zachowuje swój największy sekret w tajemnicy.

Kolejna seria wprowadzi kilka nowych postaci. To m.in. Kate Sharma, w którą wcieli się Simone Ashley, Edwina Sharma – w tej roli Shelley Conn, Theo Sharpe, którego sportretuje Calam Lynch i Jack – w tej roli Rupert Young.

Fabuła serialu Bridgertonowie opiera się na cyklu historycznych romansów autorstwa Julii Quinn. Ich akcja rozgrywa się w Londynie z czasów regencji. Poznajemy miłosne perypetie bogatych ludzi należących do londyńskiej elity tamtych czasów, a to wszystko opowiedziane oczami rodziny Bridgertonów.

Premiera 2. sezonu już 25 marca 2022 roku.

Źrodło: Netflix