Nagradzany japoński dramat ''Drive My Car'' trafi na HBO Max 0

Jak donoszą zagraniczne media prawa do japońskiego filmu Drive My Car nabyło WarnerMedia OneFifty co oznacza, iż produkcja ta trafi na platformę HBO Max.

fragment plakatu promującego film ''Drive My Car''

Drive My Car to mistrzowska adaptacja prozy Haruki Murakamiego w reżyserii Ryûsuke Hamaguchiego, który z impetem wkroczył do grona najważniejszych twórców światowego kina. Fabuła dramatu oparta jest na opowiadaniu ze zbioru Mężczyźni bez kobiet. To intymna opowieść o złożonej relacji miłosnej wybitnego aktora i reżysera z kobietą, która skrywa przed nim wiele tajemnic. Hamaguchi opiera swój film na precyzyjnych dialogach i świetnie narysowanych postaciach. To historia o bezwarunkowej akceptacji bliskiej osoby oraz siebie samego i swoich niedoskonałości, jednocześnie piękna i wzruszająca oda do życia.

W zaledwie kilka miesięcy od światowej premiery Drive My Car stał się już filmowym fenomenem, który podbija świat. Trzy nagrody na Festiwalu w Cannes, w tym za najlepszy scenariusz, Złoty Glob dla najlepszego filmu nieanglojęzycznego, niemal pewny Oscar dla najlepszego filmu międzynarodowego oraz nominacja w głównej kategorii – to tylko kilka z wielu laurów, jakie ten poruszający, misterny dramat zdobył do tej pory.

Premiera Drive My Car na HBO Max już 2 marca 2022 roku.

Źrodło: Deadline