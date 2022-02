Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

"Downton Abbey: Nowa epoka" z nowym zwiastunem i majową datą premiery 1

Focus Features zaprezentował światu nowy zwiastun filmu Downton Abbey: Nowa epoka. Produkcja trafi do kin już w maju tego roku.

Laura Haddock - "Downton Abbey: Nowa epoka"

Autorem scenariusza do drugiej części filmu o brytyjskiej arystokracji jest laureat Oscara oraz Emmy Julian Fellowes. Tym razem film zabierze nas na Riwierę Francuską. Dowiemy się o tajemniczej przeszłości Violet Crawley (Maggie Smith). Dla Crawleyów będzie to bardzo ważna podróż, która pozwoli im na nowo poznać historię rodziny. Światło ujrzą nieznane dotąd fakty.

Nie oznacza to, że w Downtown Abbey nic ciekawego nie będzie się działo. Do rezydencji przyjedzie ekipa filmowa. Okaże się, że będzie miało to zaskakujące konsekwencje dla arystokratów.

Reżyserem jest Simon Curtis, a do dotychczasowej obsady dołączą między innymi: Hugh Dancy, Laura Haddock, Nathalie Baye oraz Dominic West.

Premiera filmu 20 maja 2022 roku.

Źrodło: Focus Features