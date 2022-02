Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Batman na planie zdjęciowym "Batgirl" - wiemy jak będzie wyglądał kostium Mrocznego Rycerza! 0

Trwają prace na planie zdjęciowym filmu Batgirl. Dzisiaj mamy dla Was naprawdę świetnie informacje, które pojawiły się w mediach społecznościowych.

Michael Keaton - "Batman"

Z pewnością komiksowe widowisko Batgirl będzie dla wielu fanów miało tylko jeden pretekst, aby obejrzeć ten film – Michael Keaton powracający do roli Bruce’a Wayne’a. W mediach społecznościowych można znaleźć miłą niespodziankę w postaci zdjęć z planu filmowego, na których możemy przyjrzeć się kostiumowi, który aktor oraz jego kaskaderzy przywdziewają. Co prawda strój Mrocznego Rycerza z Gotham City nieco różni się od oryginału, który nosił w filmach Tima Burtona, to i tak możemy być zadowoleni z racji zatrzymania klasycznego logo oraz maski. Zresztą zobaczcie i oceńcie sami.

Na fotkach, które możecie oglądać poniżej widać także J.K. Simmonsa, który wciela się w postać komisarza Jamesa Gordona.

Zdjęcia do filmu odbywają się w Glasgow. W roli tytułowej pojawi się Leslie Grace. Na ekranie będziemy mieli okazję widzieć także Brendana Frasera, który zagra nikczemnego Firefly’a. Reżyserami Batgirl są Adil El Arbi i Bilall Fallah.

Premiera Batgirl będzie miała miejsce na platformie HBO Max. Na razie nie jest znana data premiery.

