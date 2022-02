Na kolejne oryginalne ''Ciche miejsce'' poczekamy do 2025 roku 0

John Krasinski ogłosił podczas Paramount Investor Day powstanie trzeciego filmu z serii Ciche miejsce, który będzie bezpośrednią kontynuacją Cichego miejsca 2. Podano także wstępną datę premiery projektu.

film ''Ciche miejsce 2''

Docelowa data premiery filmu Ciche miejsce 3 zaplanowana jest na 2025 rok. Jak na razie są to wszelkie informacje na temat tego projektu. Nie wiadomo jeszcze kto stanie za kamerą filmu. Projekt nie posiada także scenarzysty. Naturalnym i chyba najlepszym wyborem byłby sam Krasinki, który wyreżyserował i napisał oba dotychczasowe filmy z serii.

Nie jest to jedyny projekt Paramount oparty na tej serii. Wcześniej zapowiedziano film Ciche miejsce, który ma być spin-offem. Jego zadaniem będzie rozbudowa post-apokaliptycznego uniwersum. Za kamerą tej produkcji stanąć ma Michael Sarnoski, reżyser filmu Świnia z Nicolasem Cagem w roli głównej. Jej premiera planowana jest na jesień 2023 roku.

Dotychczasowe dwa filmy z serii odniosły wielki sukces. Ciche miejsce 2 miało wielokrotnie przekładaną datę premiery, jednak kiedy w końcu trafiło do kin to do tej pory zarobiło 297 mln dolarów. W pierwszy weekend wyświetlania produkcja przyniosła już dochód rzędu 57 mln dolarów.

Źrodło: The Hollywood Reporter