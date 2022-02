Turniej, kasa i psychofanki – to życiowe priorytety dziesięcioletniego e-sportowca Waldka. Kiedy jest już na dobrej drodze do realizacji swoich życiowych celów, mając do tego wsparcie ukochanej, choć nadopiekuńczej mamy, pojawia się ona… cała na kolorowo – ciotka Mariolka. Od tej pory życie Waldka będzie musiało nabrać nieco innego tempa… Prezentujemy zwiastun i plakat do filmu Za duży na bajki.