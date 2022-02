5. sezon ''The Good Doctor'' już od dziś na AXN! 0

Fani serialu The Good Doctor rezerwujcie sobie dzisiaj wieczorem czas. Już dziś o godzinie 21:05 na kanale AXN odbędzie się premiera 5. sezonu tego medycznego serialu.

serial ''The Good Doctor''

W serialu The Good Doctor Shaun Murphy (Freddie Highmore), niezwykle uzdolniony młody chirurg z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, dołącza do zespołu lekarzy z prestiżowego szpitala chirurgicznego St. Bonaventure. Jest samotny, ma problemy z komunikacją, a jedyną osobą, która go wspiera jest dr Aaron Glassman (Richard Schiff), który przeciwstawia się sceptycyzmowi i uprzedzeniom osób zarządzających szpitalem i wprowadza Shauna do zespołu. Shaun będzie musiał pracować ciężej niż kiedykolwiek wcześniej, aby odnaleźć się w nowym środowisku i udowodnić współpracownikom, że jego niezwykłe umiejętności medyczne mogą ratować ludzkie życie.

W piątym sezonie zespół szpitala St. Bonaventure będzie zajmował się nowymi ciekawymi przypadkami medycznymi i zawirowaniami w życiu prywatnym. Shaun zaś wraz z Leą po niedawnych zaręczynach skupi się na planowaniu swojego idealnego ślubu.

The Good Doctor to uwielbiana przez fanów medyczna produkcja. Serial doczekał się także nominacji do Złotych Globów w kategorii najlepszy aktor w serialu dramatycznym.

Źrodło: AXN