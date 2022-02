Debiut ''The Last of Us'' dopiero w przyszłym roku

Niestety, jeśli czekaliście na premierę The Last of Us w tym roku, to mamy dla Was złą wiadomość. Casey Bloys, dyrektor ds. treści HBO i HBO Max poinformował, że serial wysoce prawdopodobnie nie zadebiutuje wcześniej niż w 2023 roku.