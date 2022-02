Chris Pine i Kiefer Sutherland w zwiastunie nowego filmu Tarik Saleha 0

W sieci pojawił się oficjalny zwiastun thrillera akcji The Contractor, w którym w głównych rolach występują Chris Pine i Kiefer Sutherland.

na zdjęciu Kiefer Sutherland, film ''Forsaken''

The Contractor wcześniej noszący tytuł Violence of Action wyreżyserował Tarik Saleh. To pierwszy anglojęzyczny film tego reżysera, który na swoim koncie ma kryminał Morderstwo w hotelu Hilton, thriller Tommy i animowaną Metropię. Saleh pracował na scenariuszu autorstwa J.P. Davisa. W obsadzie oprócz wyżej wspomnianych znajdują się Ben Foster, Gillian Jacobs, Eddie Marsan, Fares Fares, Nina Hoss i Amira Casar.

To pełen akcji thriller, który śledzi losy sierżanta sił specjalnych Jamesa Harpera, który czuję się zdradzony przez armię, która zwolniła go i odcięła od emerytury. Zadłużony, bez pomysłu na życie i zdesperowany, by utrzymać rodzinę, Harper dołącza do tajnych prywatnych sił wojskowych. Kiedy jego pierwsze zadanie kończy się niepowodzeniem, Harper zostaje ścigany i wplątany w niebezpieczny spisek. Musi uciekać i walczyć o przetrwanie, aby móc wrócić do domu i odkryć prawdziwe motywy tych, którzy go zdradzili.

Premiera The Contractor w kinach i na VOD odbędzie się 1 kwietnia 2022 roku.

Źrodło: Variety