Przerażająca postać w klipie promującym serial ''From'' 0

Stacja Epix zaprezentowała klip, który daje nam bliskie spojrzenie na jednego z koszmarnych potworów występujących w tajemniczej produkcji From.

fragment plakatu promującego serial ''From''

From opowie nam historię mieszkańców pewnego miasteczka znajdującego się w środkowej Ameryce, które tworzy pewnego rodzaju więzienie. Każdy kto przekroczy jego granice, nie ma szans ucieczki. Zmuszeni do życia w nim ludzie wszelkimi sposobami walczą o zachowanie resztek poczucia normalności, jednocześnie szukając wyjścia i musząc mierzyć się z zagrożeniem czyhającym na nich z otaczającego miasteczko lasu. Nocą z leśnej gęstwiny wychodzą bowiem przerażające stworzenia, łudząco podobne do ludzi.

Poniżej wspomniany klip.

Za serial odpowiada John Griffin oraz Jeff Pinkner, który pełni także funkcję showrunnera. Część epizodów wyreżyserował Jack Bender, który pracował przy serialu Lost: Zagubieni. Obsadę From prowadzi Harold Perrineau, który wciela się w szeryfa, któremu udaje się w jakiś sposób trzymać mieszkańców przeklętego miasteczka w ryzach. Jednocześnie szuka on sposobu na ucieczkę z tego koszmaru. Partnerują mu Catalina Sandino Moreno, Eion Bailey, Hannah Cheramy, Simon Webster, Ricky He, Chloe Van Landschoot, Shaun Majumder, Elizabeth Saunders i Avery Konrad.

Premiera From 20 lutego 2022 roku.

Źrodło: Bloody Disgusting