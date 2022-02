John Williams powraca do uniwersum "Gwiezdnych wojen" 0

John Williams powraca do uniwersum "Gwiezdnych wojen". Legendarny kompozytor nagrał motyw przewodni serialu Obi-Wan Kenobi.

Ponad dwa lata po ukończeniu pracy przy dziewiątym filmie z głównej sagi "Gwiezdnych wojen", wybitny kompozytor John Williams powraca z motywem przewodnim do wyczekiwanego serialu o Obi-Wanie Kenobim.

John Williams skomponował motyw muzyczny do dalszych przygód postaci granej przez Ewana McGregora. Seria będzie emitowana na platformie streamingowej Disney Plus od 25 maja. Kompozytor nagrał muzykę w zeszłym tygodniu z orkiestrą z Los Angeles. Z pewnością jest to wielkie wyróżnienie dla Lucasfilmu, jak i Walta Disneya, ponieważ John Williams rzadko komponował do produkcji serialowych. Jego ostatnim tematem muzycznym do serialu dramatycznego była produkcja Niesamowite historie z 1985 roku.

John Williams pomimo 90 lat na karku cały czas pracuje przy wielkich hollywoodzkich produkcjach. Komponuje muzykę do "The Fabermans" Stevena Spielberga (premiera w listopadzie) oraz do piątego filmu o przygodach Indiany Jonesa (premiera w przyszłym roku).

Poniżej przypominamy Wam kultowy motyw z filmów kinowych.

Źrodło: Variety