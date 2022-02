''The Terminal List'' z Chrisem Prattem z letnią premierą w Amazon Prime Video 0

Platforma Amazon Prime Video ogłosiła datę premiery serialu The Terminal List z gwiazdą serii Jurassic World – Chrisem Prattem w roli głównej.

na zdjęciu Chris Pratt, film ''Wojna o jutro''

Wszystkie osiem odcinków serialu pojawi się w serwisie 1 lipca 2022 roku. Ponadto w sieci opublikowane zostało pierwsze oficjalne zdjęcie promujące serial, na którym widzimy głównego bohatera Jamesa Reece’a, który angażuje się w spisek, mogący zagrozić jego bliskim.

Fabuła serialu opiera się na bestsellerowej powieści Jacka Carra. The Terminal List to thriller konspiracyjny. Głównym bohaterem jest żołnierz James Reece, którego cały pluton wpadł w zasadzkę podczas jednej z tajnych misji. Po powrocie do domu męczony wyrzutami sumienia odkrywa, iż jego towarzysze zginęli z powodu spisku, za którym stoją bardzo wysoko postawione osoby. Reece rozpoczyna zemstę, którą potęguje obawa o życie tych, których kocha.

W obsadzie The Terminal List są także Constance Wu, Jeanne Tripplehorn, Taylor Kitsch, Patrick Schwarzenegger, Riley Keough i Jai Courtney. Showrunnerem, twórcą i scenarzystą produkcji jest David DiGilio.

Do tej pory Pratt wystąpił w trzech serialach telewizyjnych tj. Everwood, Życie na fali i Parks and Recreation.

Źrodło: The Hollywood Reporter