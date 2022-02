Prace na planie serialu trwały dziewięć miesięcy, a lokalizacje rozmieszczone były po całej Europie. Teraz House of the Dragon wejdzie w etap postprodukcji. Premiera produkcji planowana jest na ten rok.

Ekscytujące wieści z Londynu. Poinformowano mnie, że zakończyły się zdjęcia do pierwszego sezonu 'House of the Dragon'. Nakręcono wszystkie 10 odcinków. Widziałem kilka z nich i są wspaniałe. Oczywiście trzeba wykonać jeszcze wiele pracy – efekty specjalne, synchronizacja kolorów, cała postprodukcja. Ale scenariusz, reżyseria i aktorstwo – wszystko to wygląda wspaniale. powiedział George R.R. Martin