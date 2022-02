Znamy reżyserów 2. sezonu serialu ''Loki'' 0

Po tym jak Kate Herron, reżyserka udanego pierwszego sezonu serialu Loki, potwierdziła iż nie stanie za kamerą kontynuacji, trwały poszukiwania odpowiedniej osoby na to stanowisko. Dalsze przygody nordyckiego boga psot wyreżyseruje duet – Justin Benson i Aaron Moorhead.

Justin Benson i Aaron Moorhead, film ''Endless''

Dla Bensona i Moorheada nie będzie to pierwsze spotkanie z postaciami Marvela. Stanęli oni za kamerą dwóch odcinków oczekującego na premierę serialu Moon Knight. Ich praca zrobiła wielkie wrażenie na osobach decyzyjnych Disney’a, którzy postanowili dać im szansę i przyłączyć do reżyserii drugiego sezonu Lokiego.

Serial Loki ma początek zaraz po tym, jak przebiegły Asgardczyk kradnie upragniony Tesserakt podczas wydarzeń z 2019 roku w Avengers: Koniec gry. Ta alternatywna wersja Lokiego, ponownie grana przez Toma Hiddlestona, zostaje szybko przekazana do tajemniczego Urzędu Zróżnicowania Czasu, znanego również jako TVA, biurokratycznej organizacji, która istnieje poza czasem i przestrzenią i monitoruje oś czasu. Dają Lokiemu prosty wybór: usunięcie z powodu "wariantu czasowego" lub pomoc w naprawieniu osi czasu i powstrzymanie większego zagrożenia. Oczywiście, z uwagi na na to, że jest to Loki, wkrótce zostaje uwięziony we własnym thrillerze kryminalnym, podróżując w czasie i zmieniając ludzką historię.

W kontynuacji swój powrót potwierdzili – Hiddleston, Owen Wilson i Gugu Mbatha-Raw. Zdjęcia do drugiej serii rozpoczną się niedługo. Scenariusz sześciu kolejnych epizodów pisze Eric Martin. Michael Waldron, scenarzysta i showrunner pierwszej serii, nadal zaangażowany jest w produkcję, ale jako producent wykonawczy.

