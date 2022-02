Twórcy ''Forrest Gumpa'' pracują nad nowym, bardzo ciekawym projektem 0

Twórcy wielokrotnie nagrodzonego Oscarem filmu Forrest Gump, biorą się za kolejny projekt. Chcą nakręcić adaptację graficznej powieści Richarda McGuire’a Tutaj. Projekt ten z miejsca wzbudził wielkie zainteresowanie wytwórni i platform streamingowych. Trwa licytacyjna wojna.

Tom Hanks, film ''Forrest Gump''

Film Tutaj wyreżyserować ma Robert Zemeckis. Pracować będzie on na podstawie scenariusza napisanego wspólnie z Erickiem Rothem. W roli głównej wystąpi Tom Hanks.

Powieść Tutaj to dość eksperymentalne i specyficzne dzieło, którego głównym bohaterem jest róg pokoju oraz ludzie zamieszkujący to pomieszczenie na przestrzeni lat. Akcja przeniesie nas w odległą przeszłość, przez teraźniejszość, aż do bardzo odległej przyszłości. Zobaczymy jak zmieniała się ta sama lokalizacja na przestrzeni wielu, wielu lat.

Jak donosi portal Deadline Tutaj ma być wysokobudżetową, chwytającą za serce produkcją skierowaną do masowej publiczności.

Źrodło: Deadline