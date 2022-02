''The Crowded Room'' - Amanda Seyfried w antologii Apple TV+ 0

Dla Apple TV+ powstaje serial The Crowded Room, który poruszy bardzo trudny temat, jakim jest choroba psychiczna. Produkcja ma mieć formę antologii. Projekt ten jest na etapie kompletowania obsady, do której dołączyła właśnie nominowana do Oscara Amanda Seyfried.

Amanda Seyfried, film ''Co widać i słychać''

Seyfried dołączyła do wcześniej ogłoszonego Toma Hollanda, który wcieli się w głównego bohatera serii.

The Crowded Room ukaże nam historię ludzi, których dopadła choroba psychiczna i którzy nauczyli się w jakiś sposób z nią żyć. Pierwszy sezon inspirowany jest biograficzną powieścią Daniela Keyesa noszącą tytuł The Minds of Billy Milligan.

Holland wcieli się w głównego bohatera Billy’ego Milligana. Mężczyzna ten jest pierwszą osobą w historii USA, która za dokonane przestępstwa została uniewinniona z powodu choroby na jaką cierpiał. Milligan stwierdzone miał poważne rozszczepienie osobowości na aż 24 postaci. Seyfried sportretuje zaś kobietę imieniem Rya. To samotna matka i psycholog kliniczna, która będzie musiała zmierzyć się z najtrudniejszym przypadkiem w swojej dotychczasowej karierze.

Twórcą, producentem i scenarzystą pierwszego sezonu The Crowded Room jest Akiva Goldsman.

Źrodło: ComingSoon