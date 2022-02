Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Box Office: Peter Paker czy Nathan Drake? Nieważne! Tom Holland na szczycie! 1

Tom Holland okazuje się być królem amerykańskiego box offie’u na początku 2022 roku. Kolejny film z udziałem hollywoodzkiego gwiazda zameldował się na szczycie zestawienia.

Tom Holland, Sophia Ali, Mark Wahlberg - "Uncharted"

Tom Holland, czyli ekranowy Peter Parker może pochwalić się następnym kasowym sukcesem. Po wielkich wynikach osiągniętych i cały czas osiąganych przez film Spider-Man. Bez drogi do domu, przyszła pora na nową premierę z jego udziałem. Adaptacja gry Uncharted zarobiła w debiutancki weekend 44,1 mln dolarów, co pozwoliło jej na zwycięstwo w zestawieniu amerykańskiego box office’u.

Uncharted może pochwalić się wynikiem nieco lepszym niż przewidywania analityków zajmujących się branżą filmową. Można, więc założyć, że film buduje widownię w oparciu o rekomendacje przekazywane z ust do ust. Co ciekawe sporo nowych premier zalicza nieco lepsze wyniki, aniżeli sugerują przewidywania. Ma to oczywiście związek z pandemią.

Druga duża premiera weekendu, czyli Pies również zanotowała bardzo dobry start. 15,1 mln dolarów dla tego "małego" filmu można nazwać sukcesem. Dla porównania poprzedni tytuł, w którym mieliśmy czworonoga w roli głównej, czyli Clifford. Wielki czerwony pies zanotował otwarcie rzędu 16,6 mln. Warto jednak dodać, że był to film skierowany także dla młodszej widowni, a więc do kin szły całe rodziny.

Czyżby rynek powoli odbudowywał się po pandemii koronawirusa?

Poniżej pierwsza dziesiątka minionego weekendu.

W tym tygodniu premiery: Lakewood, Big Gold Brick, Nordsjøen, Studio 666 oraz Cyrano.

Źrodło: The Numbers