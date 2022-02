Reżyser trylogii o "Spider-Manie" będzie reżyserował serial "Star Wars" 0

Sukces potrafi napędzić karierę. To nie opinia, to fakt. Reżyser odpowiedzialny za trylogię o Spider-Manie z Tomem Hollandem już niedługo może dołączyć do kolejnego kultowego uniwersum.

Tom Holland - "Spider-Man: Homecoming"

Jon Watts, czyli człowiek, który stał za kamerą takich filmów, jak Spider-Man: Homecoming, Spider-Man: Daleko od domu oraz Spider-Man. Bez drogi do domu, prowadzi rozmowy w sprawie dołączenia do ekipy jednego z projektów należących do uniwersum "Gwiezdnych wojen".

Filmowiec prowadzi negocjacje dotyczące wyreżyserowania przynajmniej jednego odcinka nadchodzącego serialu z uniwersum "Gwiezdnych wojen", który miałby oczywiście powstać dla platformy streamingowej, Disney+.

Wciąż oficjalnie niezapowiedziana przez Lucasfilm oraz Walta Disneya seria, nosi roboczy tytuł "Grammar Rodeo". Jej produkcja ma się rozpocząć latem tego roku w Los Angeles. Nie zostało to jeszcze potwierdzone, ale Jon Favreau będzie producentem wykonawczym, co jest oczywiście niezbyt zaskakujące zważywszy na to, że podobne funkcję pełnił przy okazji Mandaloriana i Księgi Boby Fetta, a już niedługo także przy tworzeniu "Ahsoki". Nie ma informacji, kto napisał scenariusz do "Grammar Rodeo".

To czy Jon Watts stanie za kamerą odcinka omawianego serialu będzie uzależnione od jego napiętego harmonogramu. Filmowiec jest rozchwytywany – ma przed sobą następujące projekty: nowa wersja "Fantastycznej Czwórki", "Final Destination 6" dla New Line i HBO Max oraz stworzenie niezatytułowanego jeszcze thrillera dla Apple TV+ z Georgem Clooneyem i Bradem Pittem w rolach głównych.

Źrodło: DiscussingFilm