Zaskakujące cameo w "Uncharted" - aktor tłumaczy i opowiada o ewentualnym sequelu

W filmie Sony Pictures Uncharted, Tom Holland wciela się w bohatera kultowej serii gier wideo – Nathan Drake’a. W kinowym widowisku dochodzi do występu gościnnego. Więcej szczegółów w dalszej części artykułu, aczkolwiek musicie mieć na uwadze, że informacje mogą być uznane za spoilery.

fragment plakatu "Uncharted"

UWAGA SPOILERY

W filmie Uncharted występ gościnny zalicza Nolan North, czyli aktor głosowy, który przez lata wcielał się w postać Nathana Drake’a w grach z serii "Uncharted". Co ciekawe wielu fanów chciało, aby to właśnie on zagrał główną rolę w widowisku kinowym.

Ludzie myślą: "To powinieneś być ty". Nie, nie powinienem. Mam 51 lat.

powiedział North

Mimo wszystko Nolan North pojawia się na ekranie i zalicza krótkie cameo. Po tym, jak dochodzi do sekwencji inspirowanej grą "Uncharted 3: Oszustwo Drake’a", gdzie Drake i Chloe Frazer po strzelaninie na pokładzie samolotu transportowego wypadają z niego i trafiają do morza – oczywiście udaje im się złapać skrzynię z bagażami w połowie upadku i rozłożyć spadochron – dopływają do brzegu, gdzie wdają się w dyskusję z obcym mężczyzną granym właśnie przez Northa, w której chwali się, że mu również zdarzyło się kiedyś wypaść z lecącego samolotu, co jest oczywiście nawiązaniem do gier. Dla Northa była to fajna praca.

Myślę, że występy gościnne mogą być drażliwe. Powiedziałem twórcom, że nie muszę być w filmie tylko po to, aby w nim być. Nie lubię, gdy wyrywa się mnie z oglądania filmu. Kiedy coś oglądam jestem skupiony. Wystarczy mrugnięcie okiem, aby wszyscy powiedzieli: "Ach, to ten facet!". A potem wracamy do filmu. Byłem wobec nich nieugięty. To drobiazg, szybka scena, pasująca do schematu filmu i jest fajna. Podobna rzecz, do tych Stana Lee w filmach Marvela. Zawsze były idealne.

powiedział aktor

Nakręcenie sceny w Barcelonie zajęło ekipie cztery dni. W normalnych warunkach byłoby to zdecydowanie szybsze przedsięwzięcie, jednak kręcono ją w październiku 2020 roku w czasach COVID-19. Podróż do Hiszpanii zajęła sporo czasu, jednak finalnie udało się tego dokonać. Co ciekawe kilka rzeczy w owej scenie było improwizowanych. Jak układała się współpraca?

Byłem pod wrażeniem Toma Hollanda, nie tylko jego talentu, ale także tego kim jest, obserwowania, jak wchodzi w interakcję z obsadą i ekipą. Na plaży było tak wielu statystów i ludzi, którzy chcieli go zobaczyć. Tłumy młodych dziewcząt czekały, żeby zobaczyć, jak schodzi z planu, on im machał, one krzyczały. Ja również im pomachałem, ale już nie było krzyków, ale to jest ok. Niektóre z ich mam to zrobiły.

zażartował North

Odtwórca roli Drake’a z gier wyjawił także, że chciałby, aby w ewentualnym sequelu pojawiły się ośnieżone góry Tybetu, zaginione miasto Szambala i główna ukochana Drake’a, czyli Elena Fisher, która jest nieobecna w filmie. I chociaż jest za stary, by grać tę postać w widowisku kinowym, to ma w zanadrzu inny pomysł.

Może któregoś dnia znajdą dawno zaginionego ojca Drake’a, byłbym wtedy wystarczająco stary. Jestem facetem z plaży! Obserwowałem cię, dzieciaku. Świetnie sobie radzisz.

zakończył North

Co myślicie o pomysłach Nolana i jego opinii o filmie?

Źrodło: Variety