Niemiecki odział Sony Pictures prezentuje nowy spot "Morbiusa" 0

Niemiecki odział Sony Pictures zaprezentował nowy spot telewizyjny promujący wyczekiwane komiksowe widowisko zatytułowane Morbius! Wy zapowiedź znajdziecie w dalszej części artykułu. Zapraszamy do zapoznania się z materiałem wideo.

Jared Leto - "Morbius"

W postać enigmatycznego antybohatera – Michaela Morbiusa – wciela się laureat Oscara® Jared Leto. Śmiertelnie chory na rzadką chorobę krwi, zdeterminowany, by uratować siebie i innych chorych, dr Morbius rozpoczyna ryzykowną grę. Ale coś, co początkowo wydaje się wielkim sukcesem, szybko staje się czymś znacznie gorszym niż zdiagnozowana choroba…

Reżyserem filmu jest Daniel Espinosa. Scenariusz na podstawie komiksów Marvela przygotowali: Matt Sazama, Burk Sharpless, Art Marcum i Matt Holloway.

Premiera filmu, który będzie należał do tego samego uniwersum co Venom, była już kilka razy przekładana z powodu sytuacji na świecie związanej z pandemią koronawirusa. Ostatnia styczniowa data premiery została opóźniona. Miejmy nadzieję, że była to już ostatnia tego typu sytuacja.

Film o doktorze Michaelu Morbiusie trafi do polskich kin 1 kwietnia 2022 roku. Czy Wy też już nie możecie doczekać się premiery?

Źrodło: Sony Pictures