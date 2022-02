Hugh Grant w obsadzie ''Wonki'' 0

Jak donoszą zagraniczne media do obsady muzycznego filmu fantasy Warner Bros. Pictures Wonka dołączył właśnie wielki hollywoodzki aktor – Hugh Grant.

Hugh Grant, film ''Paddington 2''

Prawdopodobnie Grant zaczął kręcić już swoje sceny, bowiem niedawno widziany był na planie umiejscowionym w Wielkiej Brytanii. Nie zdradzono niestety w jaką postać wciela się ten znany z romantycznych komedii aktor.

W najbliższym czasie Hugh Granta zobaczymy w kryminale Guy'a Ritchie Gra fortuny oraz filmie fantasy Dungeons & Dragons.

Film Wonka to prequel kinowego widowiska fantasy Charlie i fabryka czekolady. Opowie on o młodości ekscentrycznego cukiernika stworzonego przez Roalda Dahla. Poznamy losy młodego Wonki, jego przygody i historię prowadzącą do otworzenia najsłynniejszej na świecie fabryki czekolady,

Obsada projektu prezentuje się iście gwiazdorsko. W młodego Willy’ego Wonkę wciela się Timothée Chalamet. Oprócz niego w obsadzie są także m.in. Keegan-Michael Key, Olivia Colman, Sally Hawkins, Rowan Atkinson, Jim Carter, Mathew Baynton i Tom Davis. Za reżyserię odpowiada Paul King.

Premiera filmu Wonka zaplanowana jest na 17 marca 2023 roku.

Źrodło: One Take News