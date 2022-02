Jason Momoa i Gal Gadot wystąpią w filmie "The Flash" 0

Mamy nowe, niezwykle interesujące doniesienia związane z filmem The Flash. Jak się okazuje w produkcji pojawią się starzy znajomi znani z DC Extended Universe. Szczegóły w dalszej części artykułu.

Jason Momoa - "Liga Sprawiedliwości"

Jason Momoa, czyli odtwórca roli Aquamaa i Gal Gadot, czyli ekranowa Wonder Woman mają wystąpić w wielkim komiksowym widowisku The Flash. Od początku było jasne, że film będzie prezentował nam sporą liczbę superbohaterów i sporo mówiło się także o pojawieniu się Wonder Woman. Teraz do listy powinniśmy dopisać również Króla Siedmiu Mórz. To tylko pokazuje, jak wydarzenia z filmu wpłyną na prawie wszystkich członków należących do Ligi Sprawiedliwości.

Nie jest jeszcze jasne, jak duże będą to występy. Może się okazać, że Gal Gadot i Jason Momoa pojawią się tylko na moment.

Andy Muschietti reżyseruje The Flash na podstawie scenariusza napisanego przez Christinę Hodson.

Ezra Miller ponownie zagra tytułowego superbohatera. Oprócz niego w obsadzie są też między innymi Michael Keaton – zagra Bruce’a Wayne’a/Batmana po raz pierwszy od czasu Powrotu Batmana. Aktorka Sasha Calle dołączy do obsady jako Supergirl. Oczekuje się, że aktor Ben Affleck powróci jako jego wersja Batmana ze współczesnego DCEU.

Premiera The Flash zaplanowana jest jeszcze tym roku – 4 listopada 2022 roku.

Źrodło: ScreenGeek