Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Peter Dinklage powróci do Kinowego Uniwersum Marvela 0

Peter Dinklage, który w Kinowym Uniwersum Marvela jest królem Krasnoludów żyjących na planecie Nidavellir o imieniu Eitri, najprawdopodobniej powtórzy swoją rolę w kolejnym filmie MCU.

Peter Dinklage - "Avengers: Wojna bez granic"

Gwiazda serialu Gra o tron, Peter Dinklage zadebiutował w Marvel Cinematic Universe w filmie Avengers: Wojna bez granic. Wcielił się w postać króla Krasnoludów Eitriego, który pomógł Thorowi, Grootowi i Rocketowi wykuć nową broń dla Króla Piorunów – potężnego Stormbreakera. Od tamtego czasu Eitri nie pojawił się w Kinowym Uniwersum Marvela, jednak powoli możemy zbliżać się do jego powrotu.

Podczas rozmowy z Empire, Peter Dinklage został zapytany o możliwy powrotu do MCU. Aktor nie udzielił odpowiedzi wprost, ale była ona bardzo wymowna.

Cóż, powstaje pewien inny film z Thorem, prawda? Wychodzi na to, że reżyseruje go Taika. Aczkolwiek, ja nic nie mówię, nic nie mówię.

Peter Dinklage oczywiście może bawić się z fanami i dziennikarzami, ale bardzo prawdopodobne, aby pojawił się on w filmie Thor: Love and Thunder. Można zakładać, że Thor (Chris Hemsworth) i Jane Foster (Natalie Portman) wybiorą się do Nidavellir w celach nabycia na przykład nowej broni lub przekucia Mjolnira.

Thor: Love and Thunder wejdzie do kin 8 lipca.

Źrodło: ComicBookMovie