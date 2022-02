Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Kultura Dostępna w Kinie Helios z filmem "Niepamięć" 0

Seanse z cyklu Kultura Dostępna w Kinach Helios to idealna okazja do nadrobienia filmowych zaległości. Szczególnie, że dotyczą one polskich produkcji, z którymi warto się zaznajomić. W niezbyt wygórowanej cenie! Tym razem Helios zaprasza na pokaz filmu Niepamięć.

Seans pt.: Niepamięć odbędzie się 24.02.2022 (czwartek) godzina 13:00 i 18:00.

Cena – niezmiennie 10 zł!

Więcej informacji znajdziecie na stronie HELIOS.PL.

Świat ogarnięty jest pandemią wirusa, który wywołuje u ludzi nagłą amnezję. Aris (Aris Servetalis), mężczyzna w średnim wieku, dołącza do programu, którego celem jest pomoc pacjentom w budowaniu nowej tożsamości. Dostaje on zadanie codziennego nagrywania się, aby mógł tworzyć nowe wspomnienia i dokumentować je przed kamerą. Powoli wraca do zwykłego życia i spotyka Annę (Sofia Georgovasili), która również jest w trakcie rekonwalescencji. Za pomocą surrealistycznych obrazów grecki scenarzysta i reżyser, Christos Nikou, snuje refleksyjną opowieść o pamięci, tożsamości i stracie, badając jednocześnie, jak społeczeństwo może poradzić sobie z nieodwracalną w skutkach epidemią. Czy gatunek ludzki jest jedynie sumą obrazów, które kompiluje i wyświetla, czy też jest czymś bogatszym i głębszym?

