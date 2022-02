Odtwórca tytułowej roli, czyli Robert Pattinson opowiedział o swoim najgorszym dniu na planie Batmana w reżyserii Matta Reevesa. Aktor i filmowiec opowiadali o jednej z kręconych scen, w których reżyser cały czas prosił o więcej i więcej. Twórca i Pattinson wspominają o trudnościach, jakie sprawiała mu maska przy okazywaniu emocji. Podobno doszło do momentu, w którym aktor był bliski "zatoru".

Jedną z rzeczy, które uwielbiam robić, gdy pracuję z aktorami, jest powiedzenie: "Dobrze, chodź spojrzeć". Robert wtedy mówi: "Jak to może nie wystarczyć? Przecież już szarżuję. To jest niedorzeczne". A ja odpowiadam: "Chodź i zobacz, Rob". A on na to: "Och, nie widać moich oczu".

powiedział Reeves