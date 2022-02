Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Cordell Walker będzie miał nową partnerkę w serialu kryminalnym stacji The CW 0

Obsada serialu kryminalnego Walker będzie miała nową gwiazdę. Do ekipy dołączyła aktorka, która wcieli się w postać partnerki tytułowego bohatera.

fragment plakatu "Walker"

Ashley Reyes została zakontraktowana w roli głównej u boku Jareda Padaleckiego w serialu Walker stacji The CW . Ashley Reyes, która dołączyła do obsady regularnej serii, pojawi się po raz pierwszy na ekranie w następnym odcinku zatytułowanym "Nudge". Jego premiera została zaplanowana na 3 marca.

Ashley Reyes zastąpi w głównej roli żeńskiej Lindsay Morgan, która opuściła Walkera na początku tego sezonu z powodów osobistych. Od czasu występu w odcinku pilotowym grała postać Micki Ramirez, partnerki Cordella Walkera. Teraz to właśnie Reyes będzie partnerować na ekranie Padaleckiemu wcielając się w całkiem nową postać o imieniu Cassie.

Cassie opisywana jest, jako niekonwencjonalna i przebiegła. Porywająca, nieocenzurowana, silna teksańska strażniczka mieszkająca w Dallas, która przez 8 lat służyła, jako policjantka stanowa w Teksasie.

Walker to współczesna wersja kultowego serialu Strażnik Teksasu. Historia koncentruje się na Cordellu Walkerze, wdowcu i ojcu dwójki dzieci, który ma własny kodeks moralny. Wraca do domu, do Austin, po dwóch latach spędzonych pod przykrywką.

Źrodło: Deadline