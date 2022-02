Kogo w filmie "Furiosa" George'a Millera zagra Chris Hemsworth? 0

Chris Hemsworth zagra głównego złola w filmie Furiosa w reżyserii George’a Millera. Dzisiaj mamy dla Was nieco szczegółów dotyczących postaci, w którą się wciela.

Chris Hemsworth - "Tyler Rake: Ocalenie"

W podcaście "Blank Check with Griffin & David" Kyle Buchanan, który napisał książkę "Blood, Sweat & Chrome: The Wild and True Story of Mad Max: Fury Road" ujawnił, że Chris Hemsworth zagra w prequelu filmu Mad Max: Na drodze gniewu postać czarnego charakteru o diabolicznym pseudonimie Dr. Dementus. Bohater Hemswortha opisywany jest, jako mężczyzna po trzydziestce lub czterdziestce z twarzą anioła, która jest pokryta głęboką raną na czole zszytą błyszczącymi chromowanymi zszywkami.

Jak widać opis Dr. Dementusa sugeruje, że tym razem zobaczymy Chrisa Hemswortha w nieco mroczniejszym wydaniu. Fani znający jego dokonania tylko i wyłączenie przez pryzmat Marvela mogą być nieco zaskoczeni. I dobrze!

Furiosa skupi się wokół młodszej wersji bohaterki znanej z filmu Mad Max: Na drodze gniewu, którą sportretowała Charlize Theron. Zagra ją Anya Taylor-Joy i poznamy jej losy zanim została Imperatorką w zespole odmieńców Wiecznego Joe.

Oprócz George'a Millera w tworzenie prequelu zaangażowany jest także Doug Mitchell. Premiera została zaplanowana na 24 maja 2024 roku.

Źrodło: ScreenRant