Pierwsze zdjęcie z "Oppenheimera" i nowe nazwiska w obsadzie 0

Universal Pictures zaprezentował pierwszy oficjalny fotos promujący najnowszy film w reżyserii Christophera Nolana zatytułowany Oppenheimer. Jak się nietrudno domyślić zdjęcie macie okazję podziwiać na naszej grafice głównej.

Cillian Murphy - "Oppenheimer"

Do tej pory cały czas trwały przygotowania do realizacji nowego filmu Christophera Nolana. Teraz Universal Pictures i Syncopy powoli rozkręcają machinę marketingową i prezentuje światu czarno-białe zdjęcie Cilliana Murphy'ego w roli J. Roberta Oppenheimera. Wszystko z powodu startu głównej części zdjęć do produkcji.

Na zdjęciu aktor uwielbiany przez fanów serialu Peaky Blinders, wpatruje się uważnie podczas palenia papierosa. Z pewnością jest to zgodne z zapisami historycznymi. Oppenheimer był nałogowym palaczem, który ostatecznie cierpiał na raka gardła. Dodatkowo ogłoszono także, że napisany i reżyserowany przez Christophera Nolana film będzie kręcony po raz pierwszy w historii kamerami IMAX na czarno-białej taśmie 65 mm.

A to nadal nie koniec doniesień związanych z projektem. Do obsady aktorskiej Oppenheimera dołączyła kolejna gwiazda. Na ekranie pojawi się Kenneth Branagh, który miał okazję pracować z Nolanem przy okazji filmów Dunkierka i Tenet. Oprócz niego nowymi twarzami w obsadzie są też Alden Ehrenreich i Michael Angarano.

Premiera filmu zaplanowana została na 21 lipca 2023 roku.

Źrodło: Variety