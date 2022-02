Laureaci ośmiu oscarowych kategorii nie zostaną zaprezentowani na żywo 0

8 z 23 kategorii na tegorocznej ceremonii wręczenia Oscarów nie zostanie zaprezentowanych na żywo podczas transmisji 27 marca.

Timothée Chalamet - "Diuna"

Amerykańska Akademia Wiedzy i Sztuki Filmowej podjęła kolejną dosyć kontrowersyjną decyzję. Tym razem członkowie organizacji zdecydowali, że nie wszyscy laureaci, którzy otrzymają Oscara będą na wizji w trakcie programu na żywo. Informacja pochodzi od samego prezesa AMPAS Davida Rubina, który wystosował specjalny list do wszystkich nominowanych w celu wyjaśnienia takiej decyzji.

Źródła podają, że AMPAS zdecydowało się na ten krok po sugestiach stacji ABC oraz ludzi z branży, którzy uważają, że w ten sposób łatwiej będzie utrzymać zaangażowanie widzów w trakcie oglądania ceremonii. Nacisk położono na to, że jest to program na żywo, a to ma kluczowe znaczenie w tworzeniu zainteresowania wśród publiki oglądającej galę w telewizji. Wręczenie nagród twórcom w ośmiu wybranych kategoriach będzie miało miejsce godzinę przed rozpoczęciem transmisji z imprezy. Zostanie to nagrane i później odpowiednio "okrojone". W trakcie ceremonii nadawanej już na żywo, puszczone zostaną krótkie montażówki z laureatami.

Kategoriami, o których mowa są: najlepsza muzyka, najlepszy montaż, najlepsza charakteryzacja, najlepsza scenografia, najlepszy dźwięk, najlepszy krótkometrażowy dokument, najlepsza krótkometrażowa animacja oraz najlepszy film krótkometrażowy. Warto odnotować, że w ostatnie z wymienionych kategorii o Oscara walczy polska produkcja zatytułowana Sukienka.

Źrodło: Variety