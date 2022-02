Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

"Weird: The Al Yankovic Story" - pierwszy rzut oka na Daniela Radcliffe'a 0

Roku zaprezentowało pierwszą oficjalną fotkę promującą film "Weird: The Al Yankovic Story". W biograficznej produkcji główną rolę zagra gwiazda franczyzy "Harry Potter".

Daniel Radcliffe - "Ucieczka z Pretorii"

Oczywiście nie jest to możliwe, ale Daniel Radcliffe robi co może, aby zerwać z łatką nadaną mu lata temu przy okazji premiery pierwszego filmu o przygodach młodego czarodzieja, Harry’ego Pottera. Brytyjski aktor już niebawem do swojej filmografii będzie mógł dopisać kolejny intrygujący tytuł. Radcliffe zagra bowiem postać znaną, jako Weird Al Yankovic. Roku zaprezentowało pierwsze zdjęcie, na którym możemy przyjrzeć się aktorowi odgrywającemu tę postać.

Weird Al Yankovic to znany i ceniony z tworzenia pastiszów i parodiowania dzieł współczesnych artystów. Amerykański twórca i satyryk jest najlepiej sprzedającym się artystą nagrywającym tego typu rzeczy na świecie. Twórcy filmu biograficznego obiecują nie ukrywać niczego i odkrywać każdy aspekt jego życia, od dzieciństwa, przez dojrzewania, aż do sławy, dzięki hitom tworzonym hitom.

Scenariusz do filmu napisali Yankovic i Eric Appel. Produkcja będzie miała premierę na platformie Roku. Na razie nie jest znana data premiery filmu. Poniżej możecie rzucić okiem na wspomniane zdjęcie.

A tutaj przykłady twórczości Yankovicia:

Źrodło: Deadline